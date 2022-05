Gretchen mostra mudança no rosto após quatro anos de harmonização: ‘Mudou minha autoestima’

Gretchen, de 62 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para mostrar a mudança em seu rosto após quatro anos fazendo harmonização facial.

A cantora e dançarina compartilhou uma montagem em que mostra seu antes e depois — o que deixou evidente o rejuvenescimento de sua aparência.

“SIMMMM. ESSE É O RESULTADO DE 4 anos de dedicação e compromisso com as manutenções na clínica Transformando Faces com o meu harmonizador orofacial Igor Alves”, afirmou ela na legenda da publicação.

“Se você tiver paciência, compromisso e fizer as manutenções como é necessário, você chegará ao mesmo resultado ou melhor. Obrigada, meu lindooo, você mudou minha autoestima. Fez eu me amar mais ainda do q eu me amo. E esses dentes maravilhosos tbem fazem parte de toda essa transformação feita pelo Dr. Viotto. GRATIDÃO ETERNA A VOCÊS”, acrescentou.

Nos comentários, seguidores encheram a eterna rainha do rebolado de elogios. “Que bênção! Diferença incrível. Você merece cada dia estar melhor porque nos inspira”, afirmou uma mulher. “Linda!!! Um bom profissional é tudo!!!”, empolgou-se outra. “Nossa, melhorou muito mesmo. Quisera eu ter condições”, disse uma terceira.

Bem resolvida e sincera, a artista costuma falar abertamente sobre os procedimentos estéticos que realiza e não aguenta calada as críticas que recebe por causa de suas transformações. Ela, inclusive, já rebateu o que chamou de “comentários ridículos” sobre um de seus retoques de harmonização.

“Teve comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral […]. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer”, retrucou na ocasião.

Veja a publicação de Gretchen: