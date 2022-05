Gripado, Silvio Santos suspende gravações no SBT

Segundo informações do TV Pop, o dono da emissora pegou uma gripe e informou aos executivos, na noite de segunda-feira (16), que continuaria recluso e não estaria nas filmagens.

O empresário ainda vetou que outro apresentador comandasse a atração, como sua própria filha, Patrícia Abravanel, vinha fazendo.

Ainda não há uma data confirmada para que Silvio retorne às gravações do programa. A ideia era que sua volta acontecesse na próxima quinta-feira (19), mas ainda não concretizada de fato.

Mesmo com a suspensão das gravações, a ordem é que não seja exibido programa já preparado com Patrícia no comando, já que Silvio está enciumado com o desempenho da filha na atração.

A assessoria do canal confirmou que Silvio não esteve nas gravações nesta terça, mas negou que ele tenha ficado doente:

“Silvio Santos está bem e avisou por volta das 19h de segunda-feira que não iria trabalhar nesta terça por conta do frio em São Paulo. Ele não está resfriado. Até o momento, as gravações agendadas para quinta estão mantidas e estamos apenas aguardando a confirmação de que ele virá aos estúdios”.