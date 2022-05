Guedes diz que “inferno” da inflação passou: “Saímos do fundo do poço”

“Está faltando manteiga na Holanda, tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o caminho e sabemos como se sai rápido do fundo do poço”, defendeu.

A inflação em abril registrou alta de 1,06%, a maior para o mês desde 1996, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ministro afirmou, ainda, que é “natural” ele continuar no cargo em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Guedes defendeu o que chamou de “minirreforma tributária”, além de privatizações, como dos Correios e da Eletrobras. “O conservador, às vezes, quer manter Correios, Eletrobras. O liberal está sempre aberto para a transformação”, frisou.