Guru Binho de Ouros traz para o ContilNet o giro do zodíaco de 22 a 28 de maio

Meus queridos mais um giro do zodíaco, trazendo novas emoções, conquistas e graças! Vamos viver na motivação e agir com consciência e amor!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente, é o período de exame, liberdade e de recompensas, assim como de renascimento e novas oportunidades, coloque na balança tudo de bom e recebam a recompensa…Todo sentimento balanceado com o amor, transforma… Nos negócios, pode ser que uma antiga parceria, ou cliente volte a dar resultado ou compense um trabalho anterior, tenham atenção e tato. Na saúde, sincronia espiritual e emocional, ajudam a balancear o corpo, mantenham afinados os objetivos de vocês!

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Espiritualmente, uma força e necessidade de seguir num impulso, é a vontade ou desejo em ação…Se libertem de aparências do ego e de ilusões da mente…Vivam a força como ela é, simples e centrada num objetivo. Nos negócios, força para fazer acontecer trabalhos e negociações, além de energia e disposição. Na saúde, disposição física e condicionamento para enfrentar o dia a dia em equilíbrio total, determinação em seguir em frente.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Mudanças que libertam, podem oprimir e testar, espiritualmente falando, fim de situações limitadoras…. Os negócios podem indicar um corte ou mudança radical, o que for, deixem ir…Na saúde, prestem atenção com o nervosismo e hipertensão… Aceitem a realidade e aprendam a ver de um modo superior.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: A espiritualidade indica que é tempo de usar a prudência e análise da situação, procurem servir da melhor forma pelo bem de todos e promover um serviço útil para as pessoas, tenham consciência da revolta que sentem e transformem a ira em ação reformadora inteligente… Nos negócios, lucros por serviços prestativos, que auxiliem um empreendedor, na saúde, problemas digestivos para aceitarem uma situação, cuidado!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: O Sol vem dar à luz, boa sorte e uma vida gloriosa para vocês, recebam a bênção com gratidão! Nos negócios, oportunidade única à vista, para alavancar a carreira, num toque original… Na saúde, cuidem do corpo, com atividades físicas ao pôr do sol, tomem Sol de manhã e revitalizem a pele e tecidos, façam a luz se espalhar pelo corpo todo…

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro: Agressividade só é permitida se for um impulso para libertar da opressão, fora isso, é um ato impensado… Não esperem encaixar coisas sem conexão, olhem com lógica, causa e efeito e tudo se esclarecerá, espiritualmente, é a separação do joio, do trigo… Nos negócios, fim de uma situação frustrante, cuidado para não gerarem novas demandas… Vigiem a língua… Na saúde, hábitos nefastos podem gerar consequências muito pesadas, o que estão fazendo de errado na alimentação, nos pensamentos e nas atitudes? Reflitam…

Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro: Espiritualmente, um período de orientação, de ensinar e aprender, encontrar com mestres, professores, de ser uma ponte entre as pessoas… Nos negócios, um curso pode ser a oportunidade de ensinarem o que sabem e fazerem a diferença, conquistarem mercado e a admiração das pessoas… Na saúde, a cura de uma doença ou alívio na aflição… Agradeçam e acreditem no milagre maravilhoso de Deus!

Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro: Liderança espiritual, está em assumir a responsabilidade de uma situação e o compromisso com a mesma, cumprindo com distinção e garantindo a glória e a paz! Nos negócios, é a chance de liderar um grupo, inspirar pessoas e ser o estrategista de uma grande ideia, pensem no grupo e o grupo responderá positivamente. Na saúde, cuidem dos olhos e da cabeça…

Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro: Espiritualmente é o período bom para ler e filosofar, aplicar o conhecimento, se comunicar com as pessoas trocando conhecimento e experiência, nos negócios, comunicação clara que permite realizações interessantes, permitam o acesso das pessoas ao conhecimento que possuem. Na saúde, cuidado com estafa nervosa e procurem dormir o suficiente pra reporem energia…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Prevalece o período anterior, onde é necessário superar a limitação de uma visão, dar um salto de fé e vencer o medo e a limitação. Vocês são o resultado do que pensam! Nos negócios, abram a mente para situações que exigem tato emocional e são fora da lógica, com um toque pessoal, façam a diferença… Cuidados com a saúde e automedicação… Por favor, se cuidem da forma certa!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Um ciclo se encerra e com ele os frutos de escolhas e do caminho trilhado, recebam a recompensa e agradeçam a Deus, peçam sabedoria para administrar os resultados e usem os recursos com sabedoria. Nos negócios, resultados lucrativos e satisfatórios que mantem o padrão de vida. Na saúde, um excelente e revigorante período pro corpo, mente e alma.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: As ações feitas com amor e fé resultam no maravilhoso fruto e com ele a prosperidade e retorno pelo bom trabalho executado, isso é refletido na espiritualidade e nos negócios, lucros com a beleza, arte e inovação, na saúde, tenham atenção com a garganta, agradeçam e cuidem do espelho pessoal…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

