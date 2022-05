Guta Stresser acusa Pedro Cardoso de assédio moral

Depois de abrir o jogo sobre o motivo do desentendimento com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’, da TV Globo, Guta Stresser voltou a falar sobre a difícil relação com o ator e ex-colega de elenco.

Nesta quarta-feira, 25, a intérprete de Bebel afirmou ter sido vítima de assédio moral no set e expôs as acusações que Pedro teria feito sobre ela. Ao portal F5, da Folha, a atriz afirmou que ele teria lhe acusado de ir embrigada para o trabalho, o que lhe acarretou consequências negativas.

“Não gostaria de ficar lembrando a situação. Mas, eu sofri um assédio horrível. Ele me acusou de trabalhar alcoolizada e isso me prejudicou demais na carreira”, desabafou.

Nesta semana, ao ‘Sensacional’, da Rede TV, Guta já havia dito que só voltaria a contracenar com Pedro, desde que ganhasse o dobro do salário e agora, ela explicou a condição. “O salário teria que ser o dobro para compensar o tempo que recebi a metade que ele ganhava em ‘A Grande Família'”, afirmou.