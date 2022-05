HBO Max: veja as novidades que chegam ao catálogo em maio de 2022

A plataforma de streaming HBO Max divulgou os lançamentos reservados para de maio de 2022 no seu catálogo. Depois de receber o bem sucedido longa-metragem The Batman e revelar um número impressionante de assinantes, o serviço vai oferecer a comédia “Zumbilândia” e o filme nacional “Bingo: O Rei das Manhãs” para conquistar o público dividido entre Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e outros.

Entre os destaques de maio, além dos filmes citados, há novas temporadas de Hacks e Legendary, bem como A Escada, uma minissérie de produção original da HBO. O catálogo traz ainda o documentário PCC: O Poder Secreto, o anime Boruto e a transmissão da UEFA Champions League.

Sem mais delongas, confira abaixo todas as estreias de maio do HBO Max.

A Época da Inocência

A Herança de Mr. Deeds

Bandeirantes de Beverly Hills

Batman Ninja

Bingo: O Rei das Manhãs

Chorar de Rir

Invasores

Liga da Justiça: Os Cinco Fatais

Loverboy: Garoto de Programa

Mouthful of Air

O Caminho de Volta

O Homem Duplo

O Perigo Bate à Porta

Pânico no Lago

Pokémon: Detetive Pikachu

Procura-Se um Amor Que Goste de Cachorros

Terra Fria

Tratamento de Choque

Zumbilândia

Spree

A Escada (Minissérie)

Las Bravas F.C (1ª Temporada)

Hacks (2ª Temporada)

A Mulher do Viajante no Tempo (1ª Temporada)

Legendary (3ª Temporada)

As Iguanas (1ª Temporada)

Iludida (1ª Temporada)

Code 404 (2ª Temporada)

How To With John Wilson (2ª Temporada)

That Damn Michael Che (2ª Temporada)

Dreamland: Sonhos e Ilusões

George Carlin: O Sonho Americano

O Despertar da Primavera: Velhos Conhecidos

You Cannot Kill David Arquette

PCC: O Poder Secreto

Animações

Dragons: Nine Realm (1ª Temporada)

Mush Mush & The Mushables (1ª Temporada)

My Babysitter is a Vampire (1ª Temporada)

Octonauts (2ª Temporada)

Perils of Penelope Pitstop (1ª Temporada)

Summer Camp Island (5ª Temporada)

Animes

Boruto

Lupin III (Parte 6)

Robot Chicken (11ª Temporada)

Eventos ao vivo