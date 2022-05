Henrique, da dupla com Juliano, é procurado pela Justiça: entenda

“Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário”, explicou o homem em depoimento, acrescendo que tudo aconteceu por volta das 6h.

De acordo com o Cíntia Lima, do Em Off, Thiago Martins abriu um processo contra Henrique nas varas criminal e cível. Nas duas, o valor pedido foi de R$ 50 mil. Entretanto, na primeira denúncia o cantor fez um acordo chamado “Transação Penal”, pagou R$ 7,5 mil e encerrou o chamado.

Quando o assunto é a vara cível, Henrique nunca teria comparecido ao tribunal. A Justiça teria tentado entrar em contato com o artista em três ou quatro oportunidades. A intimação teria sido enviada até para o endereço da empresa da dupla, que fica em Goiânia. De acordo com a reportagem, a Justiça teria tido ciência que o cantor mora em uma fazenda de Tocantins e deve enviar uma Carta Precatória.

Na época o delegado Antônio André Santos Júnior, declarou que Henrique seria ouvido. O delegado explicou que a defesa do artista afirmou que, em virtude da agenda cheia de shows, Henrique iria se pronunciar sobre o caso apenas diante do juiz. Antônio André afirmou que nenhuma das testemunhas ouvidas disseram ter visto a briga entre entre Henrique e Thiago

O que diz Henrique e sua assessoria?

Procurada, a equipe que cuida da carreira do sertanejo enviou uma nota ao Metrópoles e explicou a situação. Confira, na íntegra, o pronunciamento.

“Henrique tem a vida pública e soa contraditório dizer que a Justiça não consegue encontrá-lo. Conforme observado na matéria, Henrique reside há anos em sua fazenda no Tocantins onde sempre esteve à disposição das autoridades, não tendo qualquer motivo para esconder-se ou esquivar-se de nenhuma intimação; de forma que, tão logo comunicado oficialmente, tomará as providências cabíveis”.