Jade Picon fez teste para viver par romântico com Chay Suede em novela

Não bastaram o sucesso no “BBB 22” nem o desejo de se tornar atriz para garantir a Jade Picon um papel na próxima novela das nove. A influenciadora digital, atualmente com pouco mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram, precisou passar por um teste antes de ser escalada para “Travessia”, escrita por Glória Perez.

Jade Picon precisou convencer os diretores do seu potencial como atriz e ainda passou por um outro teste, dividindo a cena com Chay Suede, com quem ela vai se envolver na história. A química com o ator foi testada e aprovada. O talento dramático da ex-BBB também. “Ela brilhou e arrasou”, era o que se ouvia nos bastidores após o teste da nova atriz do pedaço.