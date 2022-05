Jesuíta Barbosa, o Jove de Pantanal, posta foto sensual e viraliza

O registro foi feito na suíte da fazenda em que está hospedado para as gravações da novela Pantanal. Na trama, o ator vive Jove e está conquistando os telespectadores com as boas atuações. Ele é o segundo personagem do folhetim mais comentado nas redes sociais.

Ao lado de Alanis Guillen, com quem forma o casal Jove e Juma em Pantanal, Jesuíta negou o namoro fora das telas durante entrevista ao Fantástico no último domingo (29/5). Os atores começaram a entrevista fazendo graça. "Eu conto ou você conta", disse ele. "A gente não namora", afirmou ela. "Mas a gente se paquera o tempo todo. A gente se ama, a gente se gosta", seguiu ele.