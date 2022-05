Johnny Depp x Amber Heard: veja as alegações finais dos advogados dos atores

As equipes de defesa dos atores Johnny Depp e Amber Heard entraram em cena com as suas alegações finais nesta sexta-feira (27). Enquanto os advogados do ator apelaram pela reconstrução de sua reputação com o veredito ao seu favor, os advogados de Amber pediram que os jurados reconhecessem seus direitos de liberdade de expressão quando decidirem sobre as declarações de difamação dos artistas.