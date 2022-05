Jojo Todynho rebate críticas após revelar planos para engravidar

Na sequência, a cantora mostrou irritação com as críticas. “Para mim, são um bando de complexadas, depressivas, que querem dar piti e falar besteira na internet, povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência”, disparou.

A artista também rebateu os rumores de que teria problemas de saúde. “Eu não tomo remédio! ‘Ah, porque ele tem problema de pressão’, onde gente? Só porque uma vez ou outra, a pressão subiu ou desceu em A Fazenda? Gente, A Fazenda já acabou há muito tempo, vira a página! Não precisa ser gordo ou magro para você ter problema de pressão, não”, contou.

A polêmica

Durante o Baile da Vogue, Jojo Todynho concedeu entrevista à Deborah Secco e revelou que quer perder 40 kg até 2023. “Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”.

De acordo com a cantora, todo o processo será mostrado em um reality show, produzido para o seu canal no YouTube. “Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, finalizou.