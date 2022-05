José Loreto explica foto nu com Jesuíta: ‘Tirar as amarras do machismo’

José Loreto falou sobre os bastidores da foto nu com Jesuíta Barbosa, que fez sucesso no seu Instagram. O Tadeu e o Jove da novela das nove aproveitaram as gravações para viver a experiência pantaneira e nadar sem roupa no rio.

“A gente estava no Pantanal há dois meses, num clima de irmandade absurdo, gravando juntos. É normal mergulhar no rio pelado. Não é a piscina da minha casa com a galera. Lá, os corpos não são tão sexualizados como aqui”, explicou o ator, ao jornal Extra. “Quando fizemos a foto, baixamos as sungas, nos abraçamos e nos sentimos livres.”

