Julgamento de Alan e Ícaro chega aos momentos finais e júri pede para rever vídeos

O julgamento de Ícaro José e Alan Araújo, acusados pela morte dele Jonhliane Paiva, está próximo do fim.

Após os debates entre acusação e as defesas do réu, o julgamento foi suspenso por 30 minutos e, no retorno, o juiz Alesson Braz exibiu cinco vídeos que estão anexados ao inquérito.

A exibição foi um pedido dos sete jurados que compõem o júri popular, que decidirão se a dupla é ou não culpada.

As imagens, capturadas de três pontos diferentes entre a saída da festa que eles estavam e o momento do acidente mostram os carros de Alan e Ícaro pouco antes da colisão.

Após a exibição, acusação e defesa têm 10 minutos cada para falar sobre as imagens.