Julgamento de Alan e Ícaro entra no terceiro dia; saiba o que deve acontecer nesta quinta

Chega ao terceiro dia o julgamento dos réus Alan Araújo e Ícaro José Pinto, acusados pela morte da jovem Jonhliane Paiva, no dia 6 de agosto de 2020, em Rio Branco.

Acusados de homicídio, os dois estão enfrentando o júri popular desde a última terça-feira (17), com pausas noturnas. O julgamento tinha previsão de encerrar na quarta-feira (18), mas com o cansaço do júri e das bancas de defesa e acusação, o juiz Alesson Braz decidiu suspender e dar continuidade nesta quinta.

Ícaro, Alan e as testemunhas de defesa e acusação já foram ouvidas nestes dois dias. Ontem, ocorreu parte do debate entre os advogados e o Ministério Público. Nesta quinta, esse debate continua e deve durar toda a manhã.

A previsão é que nesta tarde ocorra a sentença, após a votação dos sete jurados.

Ícaro está sendo julgado pelo crime de homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante, e Alan, pela morte da jovem. Os crimes do Art.132 do CP (perigo para a vida ou saúde de outrem) e do Art.308 do CTB (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística) foram excluídos da apreciação dos jurados, mas a tese segue mantida pela acusação.

Sobre o caso

A vítima foi morta na manhã do dia 6 de agosto de 2020, por volta das 6h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, quando o veículo BMW, conduzida por Ícaro, chocou com a motocicleta em que Jonhliane dirigia. Araújo dirigia um veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T. Os dois foram flagrados em alta velocidade na avenida.