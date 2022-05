Juliette ignora desculpas de Samantha Schmütz e usa hit como indireta

“O mundo acabando e você me julgando. Me bota na caixa, quer me rotular. Você vai falando e eu vou rebolando… eu vou te mostrar onde é meu lugar”, foi com trechos de Cansei de Dançar que Juliette “respondeu” ao pedido de desculpas de Samantha Schmütz, após a atriz questionar se a campeã do BBB21 é uma artista.

Ao longo desta quarta-feira (18/5), a Rainha dos Cactos decidiu ignorar a colega de profissão e seguiu divulgando o seu último hit nos stories do Instagram, mesmo após Schmütz ter aparecido em vídeo para reconhecer ter feito um comentário desnecessário sobre a ex-BBB. “Foi carregada de ódio, mágoa e falta de empatia”, explicou a comediante, que também investe na carreira de cantora. Lançado por Juliette na última segunda-feira (16/5), o clipe de Cansei de Dançar já soma quase 1 milhão de visualizações no YouTube. Os vídeos de desafios com a coreografia do hit da cantora também não param de se multiplicar no Tik Tok. Entenda o caso Samantha Schmütz questionou o valor artístico da ex-BBB Juliette Freire após a paraibana afirmar que todo artista deveria se posicionar politicamente. A atriz deixou um comentário em uma página do Instagram perguntando se a campeã do Big Brother Brasil 22 poderia ser considerada artista e foi duramente criticada na web. Nesta quarta-feira (18/5), Samantha Schmütz decidiu se pronunciar pela primeira vez desde que fez um comentário que questionava se Juliette é artista ou não. Com a voz embargada e o rosto inchado, como se houvesse chorado, ela voltou atrás, chamando a cantora de artista e pedindo desculpas a Freire. A atriz disse que sua fala “foi carregada de ódio, mágoa e falta de empatia”. Sobre o período de silêncio desde que a confusão começou, explicou que precisou de um tempo para refletir sobre seus atos. Leia o pronunciamento completo na coluna de Leo Dias.