Junto com a esposa, Antônio Fagundes faz sua primeira tatuagem aos 73 anos; veja

O ator Antônio Fagundes chamou a atenção dos seus seguidores na tarde de hoje, 10, ao publicar uma foto de dois pés tatuados com a seguinte legenda: “Hamlet com amor. Primeira tatoo. E a última”.

O ator de 73 anos tatuou uma caveira com uma rosa, em um traço bem minimalista, em uma referência a Hamlet, clássico do teatro britânico escrito por William Shakespeare. Na mesma imagem aparece o pé da esposa do ator, Alexandra Martins, com a mesma tatuagem.

O ator e Alexandra estão casados desde 2016, mas mantêm um relacionamento desde 2007.

A postagem surpreendeu os seguidores do ator, que fizeram muitos comentários aprovando a intervenção. O ator e comediante Marcelo Medici, chegou a comentar: “Última? Duvido, ahahahaha…”.