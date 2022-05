Karol Conká detona A Fazenda 2022 ao falar de chances de participar do reality

Segundo a famosa, que passou por uma fase conturbada ao deixar o programa global “cancelada”, não quer ouvir falar de outra atração do gênero, principalmente se for A Fazenda 2022.

Em entrevista ao programa Chupim, da Metropolitana, a artista soltou o verbo e detonou o reality da Record:

“Acho que não [aceitaria], eu ia me estressar um pouco. Talvez até fosse tranquilo [pelos bichos], mas é muita baixaria, eu não me encaixo, as pessoas acham que eu sou barraqueira, mas eu não sou, eu fui explosiva. Hoje eu controlo minha animosidade”.

Ainda no bate-papo, Conká respondeu algumas perguntas dos ouvintes e um deles quis saber se ela ainda sentia algo por Arcrebiano, o Bil, com quem se envolveu no BBB.

“Nunca fui apaixonada pelo Bil, está bem claro. Acho interessante que o público cria uma novela aqui fora. Ali tinha estratégia de jogo de ambas as partes. Não tinha o que fazer lá dentro“, garantiu.

Veja:

