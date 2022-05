Loja Quintina teve reinauguração com novas proprietárias; confira

Neste último sábado, 30 de abril, foi reinaugurado a loja QUINTINA, com suas novas proprietárias, Maria Aparecia e Emanuelle Fernandes.

Com direito a cooffe break e presenças especiais para as mesmas, a tarde foi um sucesso, principalmente nas vendas!!!

A loja está recheada de novidades e mantém com o conceito de toda moda voltada para plus size e slim..

Emanuelle, está animada para o retorno e garante apostar em todas as diversas opções, tendo seu principal foco de inovar a loja!!

Toda a clientela e convidados ficaram satisfeitos com a conquista e momento receptivo no local… confira agora o que rolou durante a tarde;

Já aproveita agora pra ficar de olho na rede social, @quintina_rio_branco, ficando sempre por dentro das novidades e do que vem por aí a partir de agora para você renovar seu guarda-roupa e garantir o look com todo estilo e conforto!!!