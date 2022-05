Luciano Szafir passa por cirurgia, mas ainda não tem previsão de alta

Luciano Szafir precisou passar por uma cirurgia, na última segunda-feira (16/5), de reversão para a retirada da bolsa de colostomia, colocada há 10 meses atrás, por conta de sequelas ligadas à Covid. Após o procedimento desta semana, que levou seis horas para ser finalizado, o ator voltou ao quarto do hospital, mas ainda não tem previsão de alta.

De acordo com a assessoria de comunicação de Szafir, tudo correu como o planejado e o apresentador está bem. A intervenção é feita quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus, ligando o intestino grosso diretamente à parede do abdômen.

Cerca de 10 meses após receber alta do Hospital Copa Star, em Copacabana, onde lutou durante mais de um mês contra a Covid-19, Luciano Szafir ainda sofre com as sequelas da doença.

O ator foi submetido à colostomia após médicos constatarem uma perfuração na região do intestino, devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. Prestes a estrear o programa Casa Szafir, no dia 4 de junho, no SBT, Szafir teve de pausar as gravações para se recuperar.

Representante dos ostomizados, ele garante que, mesmo sem o equipamento, continuará batalhando pela causa. “Estou otimista com a cirurgia e, mesmo sem a bolsa, continuarei me considerando um ostomizado e dando luz para as batalhas desta fatia esquecida de nossa sociedade”, disse o ator, que se tornou um representante das pessoas ostomizadas, à Quem.