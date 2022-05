Luísa Sonza interrompe show ao ver suposta transfobia e expulsa homem

Diretamente do palco, a cantora pediu para os seguranças tirarem o homem do local enquanto o público gritava “ih, fora”.

“Amor, você já está aqui com a gente, sabe que é muito bem acolhida, você é maravilhosa”, disparou Luísa Sonza à cantora.

Bissexual, a famosa se diz pertencente da comunidade LGBTQIA+ e tem boa parte do seu público que também se identifica com a sigla. A artista ainda pediu para que seu segurança particular fosse conversar com o rapaz expulso e com a vítima.

No momento da confusão, o perfil do Instagram de Sonza fazia a transmissão ao vivo do show, interrompida minutos depois.

Confira o momento e a repercussão:

Rolou confusão na multidão enquanto a Luísa Sonza cantava pic.twitter.com/9znZoFRaRS — Maelson Jorge (Conta recuperada) (@MaelsonJorge) May 29, 2022

ARRASOU 👏🏻🫢 Luisa Sonza expulsa transfobico durante seu show na Virada Cultural em SP — FOFOCAAAAAS (@Karolin74159526) May 29, 2022

Luisa Sonza expulsa transfobico durante seu show na Virada Cultural em SP. #ViradaCultural pic.twitter.com/uh7HvGuvTg — Ale Magnos ♡ (@lelemagnoss) May 29, 2022