Luiz Bacci tem vida íntima escancarada e patrimônio milionário é revelado: “Mansões e jatinhos”

O famoso apresentador do Cidade Alerta da Record, Luiz Bacci voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nesta semana. Isso porque, quem acompanha o jornalista sabe que ele sempre faz questão de dizer tudo o que pensa e, é claro, que agora não foi nada diferente. Contudo, o profissional da emissora de Edir Macedo viu o seu nome circulando após ter sua vida pessoal escancarada.

Para quem não sabe, tudo isso começou quando o jornalista abriu uma caixa de perguntas em seu perfil oficial no Instagram e respondeu várias perguntas sobre sexo feitas pelos seguidores. Inclusive, deixou alguns fãs em choque com as respostas. “Qual o tamanho do seu bigulau?”, foi uma das perguntas.

Mostrando ser uma pessoa descontraída nas redes sociais, o âncora do Cidade Alerta respondeu de maneira engraçada a questão.“ “Bigulau? Nem minha vó falava essa por**a quando eu era um bebê!”, disse ele nos stories.

Contudo as coisas não param por aí, um de seus fãs também resolveu revelar que está a nove meses sem fazer sexo e perguntou para Luiz Bacci sobre o tempo dele. Sem papas na língua, o contratado da Record logo respondeu: “Dois anos e meio”. Logo em seguida ele ainda disse não estar sentindo falta. “Eu também não sinto falta. O povo que me lembra aqui dessa desgraça”, disse.

Vale dizer que, atualmente, o comunicador é um dos nomes mais bem pagos da Record. O apresentador conta com um salário de 300 mil reais mensais e também recebe uma bolada em anúncios, graças as redes sociais.

De acordo com o Gerou Buzz, Luiz Bacci mora em uma cobertura de luxo avaliada em mais de 5 milhões de reais. Além disso, a cobertura tem cerca de 260 metros quadrados e fica localizada em um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo.

Segundo informações de Leo Dias, o famoso ainda é dono de um restaurante, chamado ‘Mr. Austin’. O empreendimento teve investimento de 12 milhões de reais.