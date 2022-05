Mais de R$ 1 mi: veja quanto Paula Fernandes gastou em joias neste mês

Ao estilo mulher clássica e elegante, Paula Fernandes mostrou o que é poder ao ostentar joias que valem até um apartamento de luxo no bairro do Leblon (Rio).

A sertaneja de 4,5 milhões de seguidores posou com um vestido verde deslumbrante no Instagram — um look belíssimo que ganhou complementos como colar de diamantes, anel e brincos de esmeralda, todos assinados por Paulo Teixeira, o joalheiro cobiçado das celebridades e um dos mais prestigiados no país.

Para sanar a curiosidade dos leitores da coluna LeoDias e também dos fãs e seguidores da cantora, é claro, fomos atrás do valor exato dessas peças preciosas que, de fato, são sonho de muita gente e que deixaram a artista encantada.

O colar usado por Paula Fernandes possui 15 quilates de diamantes e tanzanita central raríssima de 57 quilates, sem nenhuma inclusão na pedra. Seu valor é R$ 750 mil reais. Quer mais?

Os brincos são 2,30 quilates de esmeralda colombiana e 6,15 e quilates de tanzanita, com mais 2 pontos de diamantes. O par desses brincos custam R$ 65 mil reais. Já o anel é uma esmerada colombiana com mais de 26 quilates e 8,62 quilates de tanzanita e custa R$ 249 mil reais.