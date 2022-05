Maisa Silva deve seguir para um novo projeto na televisão. De acordo com o site Observatório da TV, a ex-SBT deve ser a nova titular do novo Video Show, que deve voltar para a grade da Globo no ano que vem.

Fontes informaram ao portal que uma pesquisa interna apontou que a comunicadora conversa diretamente com a audiência do horário.

Ainda segundo o portal, o Video Show vai substituir a Sessão da Tarde na grade da tarde da Globo a partir do primeiro semestre do ano que vem.