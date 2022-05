Mariana Rios confirma contrato para apresentar reality na Record

Em postagem no Instagram, Mariana dividiu com seus fãs alguns cliques do momento da assinatura do contrato e comemorou. “Começando uma nova história! Obrigada, Record, pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida! Vamos com tudo nessa Ilha!”, escreveu.

Ela também refletiu sobre o significado da nova jornada nos Stories. “Sobre acreditar, confiar, persistir e entregar”, disse. “Agora ela é apresentadora”, brincou.