Marido de Ganzarolli desaparece e noivo de Pavanelli vai à polícia

Após revelar na última sexta-feira (20/5) que o marido de Helen Ganzarolli, César Kuratomi, deu um golpe de R$ 1,5 milhão no empresário Júnior Mendonza, noivo de Flávia Pavanelli, a coluna LeoDias descobriu que Kuratomi não entrou em contato com Júnior para quitar sua dívida nesta segunda-feira (23/5), como havia prometido. Agora, o noivo da atriz segue para a delegacia para prestar um boletim de ocorrência contra o marido da apresentadora do SBT.

Em conversa com a coluna, Júnior Mendonza revelou que prestará um boletim de ocorrência contra César pelos crimes que ele cometeu: “Ele disse que pagaria hoje de manhã, mas não pagou nada e nem responde ligação nem mensagens. Terei de ir na delegacia fazer um B.O contra o César [o marido de Helen Ganzarolli]. Além do golpe, ele me mandou documentos falsos de um carro que não existe, ou seja, agrava o crime dele”.

Mesmo com dificuldades para quitar a dívida, esta coluna também teve acesso a documentos que mostram que César tem um patrimônio equivalente a R$ 12,283 milhões. Além disso, os arquivos mostraram dívidas que, se somadas, equivalem a quase R$ 4 milhões. Entre os bens que o empresário possui, estão dois veículos de luxo, 11 imóveis na cidade de São Paulo e cotas de investimentos no mercado financeiro.

A coluna LeoDias revelou uma dívida de R$ 1,540 milhão de Kuratomi com o empresário Junior Mendonza, após o marido de Ganzarolli prometer vendê-lo uma Land Rover Vogue (modelo 2022). Esta coluna teve acesso à toda a documentação do veículo (que Mendonza acusa ser falsa), ao contrato assinado por eles e a uma transferência que não aconteceu. Em conversa com o titular desta coluna, o empresário disse que abrirá um boletim de ocorrências (B.O.) contra o marido de Helen Ganzarolli.

“Ele me disse que tinha comprado uma Land Rover Vogue modelo 2022, que nem chegou no Brasil ainda, e que a primeira seria dele, mas que ele está com muitos carros. Então, ele me perguntou se eu não queria comprar, eu disse que sim, que queria e qual era o valor. Ele disse que o valor era de R$ 1,540 milhão. E mandou o pedido do carro. Me mandou todos os dados falsos do carro, assinamos o contrato e ele me disse que na data tal o carro chegaria”, explicou Mendonza, que agencia a carreira de atletas como Douglas Costa (Los Angeles Galaxy-EUA), Luiz Adriano (Antalyaspor-TUR) e Alex Teixeira (Besiktas-TUR), entre outros nomes.

Após ser encurralado pelo empresário, Kuratomi prometeu pagar a dívida na próxima segunda-feira (23/5), em mensagens a que a coluna teve acesso: “Quitado, quitado não tenho, Júnior, mas nós fazemos com o valor pago por mim superior ao que é devido. E já estou te mandando também os juros de desgaste, antes que dê ’17’. Já deixamos marcado de nos encontrar na segunda-feira (13/5), às 10h, para ir ao banco e já efetuar o valor integral”.