Matheus Sampaio, do ‘Power Couple’, já apareceu excitado de sunga em outro reality; assista

No ‘Power Couple Brasil 6’, Matheus Sampaio, ao lado da namorada, Brenda Paixão, vem causando diversas tretas e discussões com outros participantes. No entanto, não é de hoje que o casal polêmico chama atenção do público na web. No ano passado, eles participaram do reality Brincando com Fogo, da Netflix e também se tornaram assunto, ganhando fama de ‘casal transante’.

Nessa mesma época, Matheus Sampaio foi flagrado excitado de sunga no reality. O vídeo que mostra o influenciador bem “animadinho” continua circulando nas redes sociais e voltou a repercutir com sua participação no programa da Record TV.