‘Me matou por dentro’, diz jovem tatuada à força com nome de ex-namorado no rosto

Tayane Caldas, de 18 anos, teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado , Gabriel Henrique Alves Coelho, que não aceitou o fim do relacionamento. A jovem alega que foi sequestrada e mantida em cárcere no fim de semana, quando teve o rosto tatuado com o nome do ex, que foi preso após a família da jovem denunciar o caso.

“Quando eu olhei, não era mais eu, não sou eu com isso aqui. Para mim, ele me matou por dentro, acabou comigo com uma forma de me marcar e dizer que eu sou propriedade dele”, conta a vítima.

Gabriel Coelho foi preso e o g1 conversou com a vítima com detalhes de como tudo aconteceu. Thayane conta que saía de casa na sexta-feira (20) para ir a um curso, quando ele a abordou e obrigou que seguisse em seu carro com ele. A vítima foi levada até a casa do jovem, onde conta que passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas.

Em um momento das agressões, Gabriel disse que faria uma terceira tatuagem nela com seu nome, mas agora no rosto. Segundo Thayane, ela era vítima de violência doméstica e já tinha sido agredida outras vezes e, em duas delas, o ex já havia a marcado com seu nome com tatuagens no seio e na virilha.

“Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar”, conta.

LEIA TAMBÉM:

Thayane tinha uma medida protetiva contra Gabriel e a mãe acompanhava a rotina da filha, que não saía sozinha de casa, com medo de que fosse pega pelo ex. Quando soube do sequestro, a mãe tentou conversar com o jovem que a encaminhou um áudio dizendo que não adiantava ela pedir, que nada ia mudar.