Menino de 6 anos encontra enorme dente de megalodon enquanto brincava na praia

Os tubarões são uma das criaturas mais fascinantes dos mares. Eles facilmente mexem com a imaginação das crianças (e de muitos adultos também). E claro, não houve tubarão maior e mais misterioso que o megalodon. Portanto, quando Sammy Shelton, um menino de seis anos de idade encontrou um enorme dente de megalodon em ótimas condições em uma praia inglesa, você pode imaginar como ele ficou entusiasmado.

O dente fossilizado media cerca de 10 centímetros, quase o tamanho de uma mão aberta. E este dente pertencia à maior espécie de tubarão que já nadou nos oceanos da Terra, o megalodon. O fóssil se tornou um tesouro pessoal do Sammy.

Várias fotos do dente foram enviadas a um biólogo evolutivo da Universidade de East Anglia em Norwich, Professor Ben Garrod, que o confirmou que este era um dente fossilizado e espetacularmente bem preservado.

“Ele pertencia a um megalodon, o maior tubarão de todos os tempos, e seus dentes não são encontrados com frequência ao redor da costa do Reino Unido”, disse o Prof Garrod, relata a BBC.

“Talvez apenas um punhado por ano, mas este é um exemplo particularmente bom, em condições realmente boas, ao passo que eles normalmente são bastante desgastados quando encontrados”.

Com base em fósseis, as estimativas do tamanho do megalodon diferem significativamente, variando de 11 metros até, pasmem, 40 metros de comprimento. É um quebra-cabeça fascinante, e mesmo que nunca sejamos capazes de dizer com certeza, no entanto, é intrigante e educacional tentar determinar a extensão do mistério.‎