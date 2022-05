Mônica Martelli abandona novela da Globo por Paulo Gustavo: entenda

A atriz Mônica Martelli, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, está escrevendo um roteiro sobre a vida do humorista. De acordo com a colunista do Notícias da TV, Carla Bittencourt, a ideia é sugerir o projeto para alguma plataforma de streaming.

Mônica está trabalhando nesse projeto junto com sua irmã, Susana Garcia, e não sabe ainda se o roteiro se transformará em série ou filme.

Por isso, a atriz deixou o elenco da próxima novela da Globo, Travessia. Trama que irá substituir Pantanal a partir de outubro.