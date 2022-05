Murilo Benício e Giovanna Antonelli reúnem os filhos em foto rara

Murilo Benício, de 50 anos, postou no Instagram uma foto que deixou os internautas em polvorosa. Na imagem, o ator, que dá vida ao personagem Tenório de “Pantanal”, aparece ao lado da ex-mulher Giovanna Antonelli, de 46, e de todos os filhos dos dois atores.

Giovanna e Murilo são pais de Pietro, de 16 anos. Na foto, também aparecem Antônio Benício, de 25, fruto do casamento do ator com Alessandra Negrini, e e as gêmeas Sofia e Antônia, de 11, frutos do casamento de Giovanna com o diretor Leonardo Nogueira.