Murilo Huff está conhecendo melhor médica. Saiba quem!

A coluna LeoDias conseguiu confirmar que Murilo Huff está conhecendo melhor a médica e estudante de dermatologia Nicole Melo. A mãe do cantor, Zaida Huff, inclusive, já segue a médica no Instagram. Melo possui mais de 11 mil seguidores nas redes sociais.

As informações originais são da página Let’s Gossip, do Instagram. O último romance do cantor foi Marília Mendonça, com quem teve o filho Léo, cujo término foi noticiado com exclusividade por esta coluna. Murilo vinha evitando relacionamentos desde a morte da cantora, em novembro de 2021.