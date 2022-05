Na cama, Gil do Vigor compartilha foto com o crush: “Como não amar?”

“Ai, gente. Como não amar esse menino? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto, meu amigo. Mas, vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas. Sigamos! Agora, me falem: não é lindinho?“, escreveu Gil do Vigor.

Ai gente, como não amar esse menino?? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas ahahahahahah. Sigamos! Agora me falem, neh lindinho? Aaaahhhhh. pic.twitter.com/Lwnx3r4Q3K — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 18, 2022

A publicação rendeu várias risadas, inclusive de amigos de Gil. Camilla de Lucas e Gleici, ambas ex-participantes de Big Brother Brasil, se mostraram bem surpresas com a exposição do amigo. Muitos fãs do influencer brincaram que o pernambucano estava transando antes do registro, mas ele não quis se expor mais. Será que vem casal por aí?