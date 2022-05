Nariz de participante de ‘No Limite’ cai e público reage: ‘Como assim?’

Rodrigo contou uma história curiosa no último episódio de No Limite. O participante carioca revelou que já viu seu nariz cair em um acidente doméstico e relembrou os detalhes para os integrantes da Tribo Lua:

“Com dois anos, eu perdi meu nariz. Eu caí de costas no chão, a escada bateu e o nariz caiu no chão. Minha mãe colocou no copo de gelo e fomos para o hospital. O cara costurou e ficou!”, disse em um trecho do programa desta terça.