Hwang Dong-hyuk, criador da série Round 6, deu uma previsão de quando estreia a segunda temporada da produção de sucesso. Em entrevista à Vanity Fair, ele afirmou que ainda está em negociações com a Netflix.

Já os novos episódios devem chegar no streaming apenas no final de 2023 ou no início de 2024 — para a tristeza dos fãs.