Nicole Bahls entrega traição de ex-marido e cita Arthur Aguiar

Gustavo Marsengo

Surpresa, Patricia ainda a questionou. “E você não perdoou?”, quis saber a apresentadora. “Perdoei nada! Depois vira bagunça, vira festa, acha que é festa. Comigo, é uma só”, completou Nicole Bahls.

O ex-morador da Casa de Vidro do BBB22 também questionou as chances concedidas por Maíra Cardi. Durante uma entrevista ao lado de Laís Caldas a Matheus Mazzafera, o casal foi questionado sobre traição. “Acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Em todo tipo de situação?”, questionou o apresentador. “Sim, mas trair não. Traição, pra mim, não”, respondeu Laís.

Na sequência, Gustavo aproveitou para alfinetar Arthur Aguiar, mas sem citar o seu nome. “Merece 16 chances?”, provocou o bacharel em direito. No Instagram, Maíra Cardi questionou a perseguição do ex-brother. “O Arthur Aguiar segue na boca do Gustavo mais do que na minha. E olha que ele nem conhece a melhor parte de ele estar na boca”, começou.