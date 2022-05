Pai de Maria revela que ex-sister passou a desprezá-lo após o reality

Após fazer as pazes com sua irmã, Gabriela Andrade, Maria teve uma outra desavença familiar exposta nesta quarta-feira (11/5). Dessa vez, Carlos Câmara, o pai da cantora, revelou que foi bloqueado e que teve sua relação cortada com a ex-sister.

“Já perdi as esperanças. Acho ela ingrata. Eu sempre ‘fechei’ com ela, sempre fui um bom pai, independentemente de qualquer coisa. De repente, ela me trata como se eu fosse um fã chato. Espero que ela mude, porque assim ela não vai chegar em lugar nenhum. Família é importante pra caramba”, pontuou o gari e massagista durante entrevista à Fábia Oliveira.

Entretanto, o patriarca revela que isso não aconteceu exatamente após a expulsão de Maria do reality. “Quando ela saiu do BBB, ela ainda chegou e ligou para mim à noite, falou comigo, me pediu pra ir na casa dela. Só que estávamos tendo muitos desencontros, e eu acabei não indo”, contou.

“Depois disso, ela não falou mais comigo, me bloqueou, trocou o número do telefone, trocou de endereço e várias vezes ela vai em Cordovil [bairro do Rio], mas não vai na minha casa, não me procura mais, ou seja, cortou relações comigo”, desabafou.

Em relação à reconciliação com Gabriela Andrade, Carlos revela que a situação com os pais é diferente. “Fiquei feliz que as duas irmãs voltaram a se falar. Isso pra mim não tem preço. Eu sempre briguei com ela em relação a isso. Me surpreendeu ela ter falado com a irmã no Dia das Mães… mas o pai e a mãe, ela não falou. Respeito, vou continuar na minha”, completou.