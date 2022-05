Palmeiras recebe Emelec mirando recorde de gols na Libertadores

A marca do Palmeiras seria ainda mais expressiva, uma vez que alcançaria o feito ainda na 5ª rodada. Com 20 gols somados até aqui, a equipe alviverde possui média de cinco tentos por jogo. Seu mais difícil adversário nesta edição do torneio foi justamente o Emelec. Atuando em Guayaquil, os palestrinos venceram por 3 x 1.

Diante do boliviano Independiente Petrolero, foram dois triunfos: 8 x 1 em casa e 5 x 0 jogando fora de seus domínios. O último adversário da fase de grupos será o Deportivo Táchira, diante do qual o Palmeiras já conquistou uma goleada de 4 x 0 na rodada inaugural, na Venezuela.

Classificado como primeiro colocado no Grupo A, o atual bicampeão traça como meta terminar como o melhor time da fase de grupos. Essa condição o beneficiaria no restante do torneio, jogando como mandante as partidas decisivas até a semifinal. Único com 100% de aproveitamento e 12 pontos conquistados, o Palmeiras tem de fazer o dever de casa, senão restará secar os rivais River Plate e Flamengo, que têm 10 pontos cada.

Para manter a fase goleadora, o Palmeiras conta com os dois artilheiros da Libertadores até aqui. Rafael Navarro tem sete gols, enquanto seu xará Raphael Veiga tem seis. Está na alçada da comissão técnica portuguesa poupar alguns jogadores por causa da sequência pesada de jogos, incluindo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Em outras posições, no entanto, Abel Ferreira não tem muitas alternativas. Sem poder contar com Mayke, Piquerez e Jailson, que estão lesionados, Marcos Rocha, Jorge e Danilo devem permanecer na equipe titular.

Jorge inclusive foi alvo de ataques de alguns palmeirenses em região próxima à Academia de Futebol. Os torcedores ameaçaram o jogador e danificaram o vidro de seu carro. O clube condenou as agressões sofridas pelo lateral-esquerdo. As críticas a Jorge começaram após uma falha que resultou no gol de empate do Fluminense em jogo da 5ª rodada do Brasileirão.

Oportunidade

“O Palmeiras sempre tem o dever de ganhar”, afirmou o volante Atuesta, que pode ganhar chance no time titular. “Devemos tentar ser a melhor equipe da competição e seguir jogando com a mesma intensidade. Sempre tentamos entrar em campo com essa mentalidade”, completou o colombiano.

Pelo lado rival, o Emelec vislumbra com otimismo a chance de arrancar pontos preciosos no Allianz Parque. Com o Palmeiras classificado, os equatorianos esperam aproveitar de um relaxamento natural para conquistar seus objetivos e avançar de fase. “Temos de fazer um jogo tático e inteligente. Queremos obter um bom resultado, estamos na expectativa de conquistar a classificação. Será um grande jogo e esperamos estar à altura”, declarou o meia Cevallos.

O árbitro do jogo entre Palmeiras e Emelec seria, inicialmente, o chileno Julio Bascuñan. No entanto, o juiz testou positivo para a covid-19 e será substituído pelo compatriota Nicolas Gamboa.