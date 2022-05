Paolla Oliveira rouba a cena com look nada básico em camarote da Sapucaí: “Fim do Carnaval”

Brilhou na Sapucaí! Paolla Oliveira roubou a cena e impressionou toda a galera do Carnaval com seu look para curtir o camarote após o desfile das campeãs no Rio de Janeiro, que rolou na madrugada deste domingo (01).

A atriz de 40 anos foi destaque na Grande Rio como rainha de bateria, que levou o troféu para casa, e desfilou novamente neste fim de semana para fechar o Carnaval com chave de ouro. Mesmo trabalhando, a musa global não deixou de curtir o último dia de folia no camarote e, claro, arrasou no look para a festa.

“Quase no fim do Carnaval 2022”, escreveu a artista na legenda de sua publicação no Instagram, que fez um baita sucesso e rendeu milhares de elogios dos mais de 33,9 milhões de seguidores em sua conta na rede social. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

“Ficou igual a personagem Vivi Guedes, hein”, apontou uma fã da atriz nos comentários da publicação, relembrando uma de suas personagens icônicas da Rede Globo. “Tenho certeza que foi a mais linda de todo o camarote, a atração da noite”, elogiou outro internauta. “Até com um look mais ‘básico’ ela não decepciona”, disparou um terceiro.

Paolla Oliveira fala sobre acessório inusitado para o look de Carnaval

Como assim?! Recentemente, em entrevista à Quem no camarote da Sapucaí, a atriz Paolla Oliveira chamou atenção por usar óculos escuros durante a noite como um dos acessórios em seu look, o que gerou dúvidas entre os fãs da atriz.

A artista afirmou que chegou a gravar cerca de 25 cenas de novela antes de ir partir para o desfile da grande campeã do Carnaval de 2022. “Trabalhei um pouco demais hoje. É assim mesmo, quando a gente entra nessa batida ganha um fôlego extra. Eu amo participar do Carnaval, estava com saudade, adoro meu trabalho, então é isso. Adoro namorar, então dá tempo para namorar também, dá tempo de tudo”, brincou a atriz.

A musa ainda falou sobre a vitória da escola e como se sentiu com o título. “Estou muito feliz por eles, pelo Carnaval histórico, o desfile histórico, por tudo. Foi o primeiro título, um enredo especial num momento de restrição que estamos vivendo, Carnaval depois de não ter tido, Carnaval em abril depois do meu aniversário, é muita coisa para comemorar”, disse.