Paulo André se pronuncia pela primeira vez após recusar presente de Maíra Cardi

O ex-participante do BBB 2022, em uma mensagem enviada a um perfil de fofoca no Instagram, contou que optou por recusar o mimo pois outras pessoas necessitam mais do que ele.

Para quem está por fora, a coach alimentar prometeu dar um quarto todo equipado para o filho do ex-BBB. Ela fez a oferta como uma forma de agradecimento pelo fato de PA ter sido amigo de Arthur Aguiar no reality.

Paulo André explica decisão

Sobre o assunto, o atleta olímpico disse o seguinte “Então, durante o BBB minha equipe deixou em aberto para que eu pudesse responder quando estivesse aqui fora. Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar”.

“Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho. Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo”, declarou.