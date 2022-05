Perda de memória e terapia: saiba como está a recuperação de Mussi

Quase um mês após sofrer um grave acidente de carro, Rodrigo Mussi ainda tem uma longa jornada pela frente.

O ex-BBB iniciou sessões de fisioterapia e de terapia ocupacional para recuperar a mobilidade e a memória.

Segundo Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, o ex-BBB ainda não se lembra do acidente, mas já está evoluindo na terapia e na fisioterapia.

“Rod iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível. Também foi bem na fisio[terapia], mesmo com o cansaço no final”, escreveu Diogo.

Até então, a família do ex-BBB havia contado que Rodrigo só se lembrava do jogo de futebol ao qual assistiu no dia do acidente – não se recordava da colisão entre o carro em que ele estava e a traseira de um caminhão.

“O Rodrigo está mais lúcido, entendendo melhor o que está acontecendo, mas ainda não se lembra do acidente”, contou o irmão.

Em 31 de março, o carro de transporte por aplicativo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão, na marginal Pinheiros, em São Paulo.