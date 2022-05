Praga da Galisteu? Mara Maravilha fica nariguda após procedimento

A apresentadora Mara Maravilha esteve em uma clínica dermatológica nesta segunda-feira (23/5), em São Paulo, para corrigir um procedimento feito em outro local. O profissional havia injetado ácido hialurônico no nariz da famosa e a deixou com as narinas inchadas. A contratada do SBT, sem perder a piada ou a oportunidade de alfinetar Galisteu, disse: “Não foi praga, não, imagina”.

“Não foi praga da Galisteu, linda a Galisteu, pelo amor de Deus, não foi. Mas ficou uma bolinha de gude no meu nariz e a rainha do nariz vai solucionar”, disse ela, ao lado da médica, que iria consertar o procedimento estético. Gabriela, a profissional escolhida para arrumar o nariz de Mara, explicou: “O ácido hialurônico é um preenchedor. Então ele preenche o nariz, vai dar volume. Então ele [o outro profissional] nao tinha indicação nenhuma para colocar no nariz da Mara. Então vamos remover para deixar mais fininho”. Não lembra da treta entre as duas? Mara Maravilha já chamou Adriane Galisteu de nariguda em uma brincadeira no palco do Programa Silvio Santos e foi criticada pela apresentadora do Power Couple Brasil e por vários internautas na web. Massacrada nas redes, a morena veio a público pedir desculpas e esclarecer que não quis magoar a sua “colega” de profissão. Bom, se elas fizeram as pazes, não sabemos, mas Mara segue com a língua afiada…