Quem ganha mais dinheiro? Gusttavo Lima ou Zé Felipe? Confira agora

Gusttavo Lima e Zé Felipe são dois grandes cantores e compositores da influência musical. Mas, você já parou para pensar quanto ganha esses artistas por mês? Mais detalhes sobre esse conteúdo, você encontra no Diário Prime.

Surpreendentemente, Gusttavo Lima é atualmente o cantor com maior número de seguidores em suas redes sociais, chegando a acumular mais de 43 milhões de seguidores. Em contrapartida, Zé Felipe contém mais de 23 milhões de fãs apenas no Instagram, chegando a ultrapassar grandes nomes, como: Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano e Jorge e Mateus.

Gusttavo Lima ou Zé Felipe: quem é mais bem pago?

Inesperadamente, o cantor Gusttavo Lima foi considerado, no ano de 2022, o cantor mais bem pago do universo sertanejo. Conhecido como “Embaixador”, Gusttavo se destaca a cada hit lançado, e seu cachê por show varia de R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão, isso em uma noite. Assim, sua fortuna é avaliada em 300 milhões de reais.

Entretanto, Zé Felipe, que se destacou ainda mais no ano de 2021, e é um dos nomes de grande sucesso atualmente, recebe em média R$ 300 mil, podendo chegar até R$ 370 mil. Sobretudo, o cantor ficou ainda mais conhecido ao se casar com Virgínia Fonseca. Sua esposa ajuda nas divulgações de suas músicas e tornou essa, uma marca registrada do casal.

Conheça um pouco mais sobre os cantores sertanejos

De antemão, Zé Felipe é casado com a influenciadora Virgínia Fonseca. Com ela possui uma filha chamada Maria Alice e um segundo filho a caminho. Sim, a empresária está grávida novamente. Zé Felipe é filho do cantor Leonardo, e foi o único filho que morou com os pais até a maioridade. Saiu de casa após se casar com Virgínia Fonseca.

Por fim, o “Embaixador” Gusttavo Lima, atualmente é casado com a influenciadora Andressa Suita, e com ela tem sua família. Também é o pai dos “guris”, Samuel e Gabriel. O Embaixador é dono do hit “Termina comigo antes”, música que está em 1° do ranking do Spotify.