Rafa Kalimann surge deslumbrante durante mergulho em cachoeira

Rafa Kalimann deixou os seguidores encantados ao atualizar o seu perfil do Instagram. Nos registros, a global compartilhou um vídeo em que surge tomando um banho de cachoeira. Para o mergulho, apresentadora optou por uma peça de verão, na qual destacou as curvas do seu corpo.

“Se fosse meu último dia na terra, preciso ver os pássaros e as abelhas zumbindo, a grama e as árvores verdes, não ver pessoas que tem sido más comigo. E por que eu desperdiçaria meu tempo? Todas as minhas pessoas favoritas precisam de despedidas com olhos cheios de lágrimas, conversar, rir, abraçar e dar vários: Toca aqui! Fiz o meu melhor, cara, eu me esforcei pra valer. Se fosse meu último dia na Terra (..)”, escreveu ela na legenda

Confira a publicação de Rafa Kalimann nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Freitas Ferreira de Castro (@rafakalimann)

Comparações com Ana Clara

Desde que assumiu o cargo de apresentadora do Bate-Papo BBB no início desse ano, Rafa Kalimann tem sido duramente criticada nas redes sociais. Em entrevista recente a revista Quem, a apresentadora afirmou que está apenas focada em seu trabalho e que já tinha o conhecimento de queria seria comparada com Ana Clara.

“Eu sabia que viriam as comparações, porque a gente estava com uma rainha ali que é a Ana Clara. Ela é genial em tudo o que faz e sou fã. Mas meu foco estava longo disso ou dos achismos negativos do público. Eu estava muito mais concentrada em fazer meu trabalho bem feito, até pra suprir essa confiança que a Globo teve comigo”, reforçou ela.

Críticas após o Bate-Papo BBB

Em participação ao podcast PodDelas, Rafa Kalimann comentou sobre as críticas recebidas nas redes sociais. Na ocasião, ela que tinha acabado de assumir o Bate-Papo BBB, abriu o coração e confessou que as pessoas não lhe dão o tempo necessário para a sua evolução profissional.

“O mundo da internet é muito rápido, as pessoas recebem as informações de forma muito rápida e eles querem que a gente já apareça completamente pronta. E não é assim que funciona. As pessoas não dão tempo para a gente se aperfeiçoar e, qual seria o caminho para percorrer até me aperfeiçoar? É tentando, é aprendendo. Eu estava despreparada e vou demorar para me preparar. Mas, essa oportunidade é maravilhosa. A Globo acreditou em mim. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu dei o meu melhor e vou continuar dando”, desabafou ela.