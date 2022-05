Ratinho: “Onda de mostrar a bunda” no exterior prejudica o Brasil

O lutador Popó participou do Programa do Ratinho na última segunda-feira (23/5) e respondeu perguntas feitas por jurados do quadro Dez ou Mil. Em certo momento, o compositor Thomas Roth elogiou o esportista.

“É uma honra e um privilégio ter você na nossa frente. Mais um dos brasileiros que levou o nome desse país longe. A gente está cheio de péssimos exemplos, infelizmente, mas a gente tem excelentes exemplos, como você”, disse o compositor.

Ratinho aproveitou o comentário para afirmar que, em 1960, “a mulher brasileira era valorizada no mundo inteiro”, mas, de repente, “começaram uma putaria no Brasil, mostrando que as mulheres eram só para sexo.”

“Acabaram com as mulheres lá fora, os turistas vinham aqui para fazer sexo. Agora, essa onda de querer só mostrar a bunda lá fora, isso está voltando de novo, isso é muito ruim para o país. Dá a impressão que todo mundo aqui é vagabundo”, disparou o apresentador do SBT.

Logo em seguida, Carlos Massa disse que não gosta “dessa onda de querer mostrar o país pelado”.