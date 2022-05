Raul Gazolla revela que levou fora de Juliana Paes

Raul Gazolla revelou ter tentado ficar com Juliana Paes nos bastidores da novela O Clone, atualmente em sua reta final em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro e Renato Rabelo, o ator contou que foi insistente, mas levou um chega pra lá da colega de trabalho.

“Eu me lembro que tinha eu e um colega de trabalho que eu não posso falar o nome aqui, é o Marcello Novaes (risos). A gente passava a novela inteira [faz sinal de conversa com as mãos], e a Juliana, claro, falava assim: ‘Eu não vou dar para vocês dois nunca!’. Ela não era casada, a gente também não era, vamos deixar isso claro. Estávamos os três solteiros”, relembrou Gazolla, levando Mallandro às gargalhadas.

O ator prosseguiu. “Eu ficava naquela insistência. Ela: ‘Para, Gazolla’. E eu falei: ‘Mas eu sou limpinho!’. Um dia ela falou assim: ‘Tá bom. Eu te dou com uma condição. Tu não conta para ninguém’. E eu: ‘Então não me dá não!’. Tu vai comer a Juliana Paes e não vai contar para ninguém?”, disse, aos risos, explicando que era uma brincadeira.