Revoltado, marido de Jojo Todynho diz que não é bancado pela cantora

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25/5) para interagir com os seguidores, mas acabou se revoltando ao ser questionado se é bancado pela cantora por morar junto com ela.

“Trabalho desde os meus 13 anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho, sou oficial do exército, tenente do exército”, disse.Em seguida, continuou a desabafar sobre o assunto. “Trabalho e vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou”.