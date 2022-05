Saiba mais sobre a médica Nicole Melo, novo affair de Murilo Huff

Após a informação ser confirmada, Nicole ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram. Além de ser formada em Medicina e estar em uma especialização na área de Dermatologia, também possui uma trajetória no mundo da moda, com ensaios para várias marcas de roupa. As fotos estão disponíveis nas redes sociais.

Na época da faculdade, chegou a vencer um concurso de beleza em 2017. Outras características marcantes são a paixão por viagens, tendo um roteiro internacional com passagens pela África do Sul, Chile e Estados Unidos. Na época da faculdade, chegou a vencer um concurso de beleza em 2017. Outras características marcantes são a paixão por viagens, tendo um roteiro internacional com passagens pela África do Sul, Chile e Estados Unidos. Nas redes sociais, Nicole também mostra ser uma defensora dos animais. São comuns publicações delas ao lado dos próprios pets ou mesmo divulgando campanhas de adoção ou em benefício dos bichinhos. O novo affair de Murilo Huff tem duas irmãs, um irmão e vive uma vida tranquila com a família. Essa é a primeira vez que o cantor sertanejo se envolve em um romance desde o fim do relacionamento com Marília Mendonça, em setembro de 2021.