Saiba por que Maiara e Maraisa não foram à gravação de dupla sertaneja

Nesta quinta-feira (12/5), Diego & Victor Hugo gravaram seu mais novo DVD em São Paulo com algumas presenças especiais, como a dupla Jorge & Mateus, o grupo de pagode Sorriso Maroto e o cantor Léo Santana. No entanto, uma ausência foi sentida: Maiara & Maraisa. A coluna foi atrás e descobriu o motivo da falta com a assessoria da dupla.

Segundo a equipe, Maiara & Maraisa não conseguiriam chegar em São Paulo à tempo da gravação por conta de logística. As sertanejas fizeram show em Paranavaí (PR) pela turnê Metamorfose. O horário do show foi às 22h30, enquanto a gravação de Diego & Victor Hugo começou às 21h, impossibilitando a participação nas duas apresentações. Maiara & Maraisa gravariam a música Conselho Bom com a dupla , faixa que lançaram recentemente e tem ganhado espaço no âmbito nacional.Ainda hoje você fica sabendo mais detalhes da gravação do novo DVD de Diego & Victor Hugo.