Saiba quem chegou em quem e onde foi 1º encontro de Gabi e Felipe Neto

Na época, Gabi estava hospedada em um hotel próximo a mansão de Felipe, o que provavelmente facilitou o encontro. Sem jeito de falar da situação, ela identificou que a relação rápida entre eles foi passageira e já teve um fim. “Foi um rolê aleatório”, disse aos risos.Já sobre a vida amorosa, Gabi confessou que segue solteira. Ao que tudo indica, a cantora se dedicou mesmo ao samba no pé para desfilar como musa pela Vila Isabel. Além disso, está voltada 100% para a sua carreira musical no sertanejo. Seu último lançamento Recaidinha, ao lado de Marcynho Sensação, conta com mais de 4 milhões de visualizações no Youtube, com um novo hit previsto pra ser lançado no final de maio.