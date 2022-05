Saiba quem são os famosos da moda que mais colaboram com filantropia

Anualmente, revistas especializadas em finanças divulgam a estimativa da fortuna das celebridades. O Sunday Times de Londres, na Inglaterra, fez um relatório um pouco diferente. A publicação ranqueou alguns dos maiores filantropos da Grã-Bretanha, com direito a personalidades ligadas à moda. A lista inclui nomes como David e Victoria Beckham, Cara Delevingne, Harry Styles, François-Henri Pinault e Salma Hayek. O jornal publicou a The Giving List (Lista de Doação, em livre tradução) com a Lista Anual de Ricos, classificando os doadores pela porcentagem da riqueza total que doaram no ano de 2021 e para quais causas.

Vem conferir!

Filantropia e propósito

De acordo com o Sunday Times, muitos artistas doaram para instituições de caridade relacionadas à pandemia. O jornal também observou que a lista de 2022 apresenta o maior número de ativistas pelas mudanças climáticas já registrado. Além da Covid-19, o mundo da moda se concentrou em diferentes causas nos últimos 12 meses, incluindo saúde, educação e ajuda humanitária para a Guerra na Ucrânia.

Para a Lista Anual de Ricos, o veículo de comunicação faz os próprios cálculos da riqueza mínima dos indivíduos e das famílias com base em informações de domínio público. O jornal classifica as 250 pessoas mais ricas que vivem e trabalham na Grã-Bretanha (não necessariamente cidadãos britânicos) e também divide em listagem menores, incluindo músicos e doadores de caridade.

Uma das personalidades que apareceu em destaque foi o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Ele, que colaborou no passado com a Tommy Hilfiger e é investidor da W Magazine, ficou em quinto lugar no ranking, doando 20 milhões de libras (de sua fortuna de 300 milhões de libras) para instituições de caridade voltadas para os jovens, com foco na capacitação educacional e geração de empregos.

Lars Baron/Getty Images

Mark Thompson/Getty Images

Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Christopher Furlong/Getty Images)

A supermodelo Cara Delevingne, que doou 400 mil libras para causas ambientais, aparece no 35º lugar. Em 2021, ela estabeleceu uma instituição de caridade do coração, a Initiative Earth, que promove ações voltadas para comunidades locais. Duas posições depois aparece o músico Harry Styles, fundador da marca de beleza Pleasing. Ao todo, ele doou 800 mil libras de sua fortuna para “várias causas”, segundo o jornal.

David e Victoria Beckham foram classificados em 65º lugar, com uma doação de 1 milhão de libras para a Ucrânia, após a invasão russa no país europeu. A riqueza do casal foi estimada em 425 milhões de libras pelo The Sunday Times, em parte graças ao recente acordo do atleta com o Authentic Brands Group.

Gotham/Getty Images

Kevin Mazur/Getty Images for ABA

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Amy Sussman/WireImage via Getty Images

Os Beckham não chegaram ao top 250 do ranking, embora a riqueza do casal exceda a de outras celebridades, incluindo Elton John, Sting e Mick Jagger — cujas fortunas são inferiores a 400 milhões de libras. Empatados com o número 92 na lista, estavam os magnatas do ramo da joalheria Laurence e François Graff.

O proprietário do grupo Kering, François-Henri Pinault, e sua esposa, a atriz Salma Hayek, ficaram na mesma posição. Juntos, eles detêm uma fortuna estimada em 7,13 bilhões de libras e doaram 5,5 milhões de libras para instituições de combate à Covid-19 e outras causas humanitárias.